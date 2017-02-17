Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Риги за пределы ВПП выкатился самолет, в котором находились игроки и сотрудники тольяттинского хоккейного клуба «Лада», сообщается на странице группы болельщиков клуба во «ВКонтакте».

Самолет выкатился с полосы при взлете. На борту были 47 человек, никто не пострадал.

В настоящее время самолет отправлен на стоянку. Аэропорт закрыт. Проводится техническое обследование взлётно-посадочной полосы.