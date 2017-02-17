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Самолет с российскими хоккеистами выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Риги за пределы ВПП выкатился самолет, в котором находились игроки и сотрудники тольяттинского хоккейного клуба «Лада», сообщается на странице группы болельщиков клуба во «ВКонтакте».
Самолет выкатился с полосы при взлете. На борту были 47 человек, никто не пострадал.
В настоящее время самолет отправлен на стоянку. Аэропорт закрыт. Проводится техническое обследование взлётно-посадочной полосы.
16 февраля "Лада" провела в Риге матч с рижским «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 2:1.
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