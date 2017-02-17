У берегов Аляски произошла утечка газа из подводного газопровода

В заливе Кука в нескольких километрах от берегов Аляски произошла утечка газа из подводного газопровода, передаёт Associated Press.

По данным агентства, газ продолжает вытекать на протяжении 10 дней, при этом водолазы не могут ликвидировать её из-за плавучего льда.

Газопровод расположен на глубине 10 километров, его диаметр составляет 20 сантиметров.

Отмечается, что утечка не представляет угрозы для общества, однако может навредить морским обитателям.