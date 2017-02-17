На Сахалине задержали мигрантов, пытавшихся уехать в Сирию воевать за ИГ

Группа выходцев из Центральной Азии, которая пыталась уехать в Сирию воевать за "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), задержана на Сахалине, сообщает пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

"Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области совместно с региональным управлением ФСБ России выявлена группа выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, намеревавшихся через третьи страны выехать в Сирию для участия в деятельности МТО "Исламское государство" (запрещена в России) под идеологическим воздействием одного из членов данной группы", — говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что все мигранты длительное время находились в России нелегально, один из них на Сахалине привлекался к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы и взятку, а также разыскивался властями Узбекистана за преступления экстремисткой направленности и наемничество.

Как отмечает ФСБ, четыре иностранца по решению суда уже отправлены на родину и переданы иностранным партнерам для дальнейших проверочных мероприятий и привлечения к ответственности. Въезд на территорию РФ по решению властей им запрещен.