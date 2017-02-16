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В результате теракта в Багдаде погибли 48 человек
Об этом сообщает Reuters.
Минимум 50 человек ранены. По данным полиции, взорвалась заминированная машина, припаркованная на юге иракской столицы на оживленной улице, где торгуют подержанными автомобилями. Число жертв может возрасти: многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Ответственность за теракт на себя пока никто не взял. Правоохранительные органы подозревают в его проведении «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России).
8 января 2017 года на востоке Багдада был совершен двойной теракт, унесший жизни 20 человек. Первое нападение было совершено в шиитском районе Джамила. Террорист-смертник на автомобиле подорвался возле овощного рынка, жертвами атаки стали 13 местных жителей. Вторая атака была совершена несколькими часами позже. Смертник подорвал себя в толпе на рынке, погибли семь человек. Ответственность за случившееся взяла на себя ИГ.
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