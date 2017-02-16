Сбившая троих пешеходов в ДТП во Владивостоке водитель рассказала о причинах аварии

Женщина, сбившая троих студентов во Владивостоке, рассказала о причинах ДТП.

«Не справилась с управлением. И не успела затормозить перед пешеходным переходом. Ну, вы видите сами, дорога скользкая», — цитирует заявление Натальи Мирошниковой «Вести.Ru».

Авария произошла ранним утром 16 февраля. Группа студентов переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.

Трое пострадавших в ДТП студентки были госпитализированы. Женщине может грозить штраф, лишение прав, либо уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что женщина приобрела автомобиль за два дня до аварии.