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Сбившая троих пешеходов в ДТП во Владивостоке водитель рассказала о причинах аварии
Женщина, сбившая троих студентов во Владивостоке, рассказала о причинах ДТП.
«Не справилась с управлением. И не успела затормозить перед пешеходным переходом. Ну, вы видите сами, дорога скользкая», — цитирует заявление Натальи Мирошниковой «Вести.Ru».
Авария произошла ранним утром 16 февраля. Группа студентов переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.
Трое пострадавших в ДТП студентки были госпитализированы. Женщине может грозить штраф, лишение прав, либо уголовная ответственность.
Ранее сообщалось, что женщина приобрела автомобиль за два дня до аварии.
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