Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Ланта-банке пропали деньги со счетов российских актеров
Актёр театра имени Пушкина Борис Дьяченко
Фото: "Бигль" (2012)
Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег со счетов московского Ланта-банка, передает ТАСС. В списке потерпевших — актёры театра им. Пушкина, МХАТа, музыканты, сообщает Life.
"Следствием УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения денежных средств клиентов Ланта-банка. Ущерб оценивается в десятки миллионов рублей", - сообщил источник в правоохранительных органах. По другим данным, ущерб может составить от 500 млн до одного миллиарда рублей.
По данным Life, руководителей одного из столичных офисов банка заподозрили в том, что они с помощью поддельных документов вывели средства со счетов почти двух десятков клиентов. В банке подтвердили, что со счетов вкладчиков пропали деньги, и отметили, что сами инициировали уголовное разбирательство. Первый зампред правления Ланта-банка Вячеслав Волков заявил, что еще до возбуждения уголовного дела банк урегулировал вопросы со всеми пострадавшими клиентами.
Клавишник группы "Несчастный случай" Сергей Чекрыжов, являющийся клиентом банка, подтвердил, что банк начал оперативно выплачивать компенсации. "Мне, в частности, вернули (деньги - прим. ред.)", - рассказал он.
Ещё один клиент — актёр театра имени Пушкина Борис Дьяченко — также подтвердил, что его сбережения в Ланта-банке похитили, но от подробного рассказа воздержался.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ТАСС
-
Lenta.ru
-
Деловая газета "Взгляд"