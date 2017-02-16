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Московский Комсомолец

Автомобиль скандального актера Николаева вновь поймали на нарушениях

Актер Николаев снова оскандалился за рулем
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Напомним, в прошлом году актер Валерий Николаев не раз «засветился» в скандальных ситуациях в связи с нарушениями ПДД, в результате чего был лишен водительского удостоверения на два года.
Однако его автомобиль "Субару Форестер" вновь попал в поле ведения ГИБДД, а точнее под камеры фиксации нарушений, за превышение скорости. Причем уже четыре раза, сообщает Лайф.
Кто был за рулем автомобиля, пока неизвестно.
Авто В мире Львов Происшествия
ГИБДД
Валерий Николаев
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