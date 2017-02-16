Автомобиль скандального актера Николаева вновь поймали на нарушениях

Напомним, в прошлом году актер Валерий Николаев не раз «засветился» в скандальных ситуациях в связи с нарушениями ПДД, в результате чего был лишен водительского удостоверения на два года.

Однако его автомобиль "Субару Форестер" вновь попал в поле ведения ГИБДД , а точнее под камеры фиксации нарушений, за превышение скорости. Причем уже четыре раза, сообщает Лайф.

Кто был за рулем автомобиля, пока неизвестно.