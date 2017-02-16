Гражданин США с куском арматуры напал на москвича

Местная жительница сообщила в полицию о драке в подъезде дома в 5-м Монетчиковском пер. Участниками конфликта были 27-летний москвич и 31-летний уроженец Украины, ныне гражданин США. Иностранец, будучи нетрезвым, нанес москвичу несколько ударов арматурой. Нападавшего задержали.

Задержанный в дежурной части почувствовал себя плохо, его доставили на обследование в одну из столичных больниц с подозрением на алкогольное отравление.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении американца уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».