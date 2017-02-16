Во Владивостоке женщина купила автомобиль и вскоре сбила трех пешеходов

Женщина за рулем автомобиля, который купила двумя днями ранее, проехала на красный свет светофора и сбила трех пешеходов на острове Русском во Владивостоке, двое из них госпитализированы, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Водитель автомашины Toyota Cami, двигаясь со стороны поселка Канал к Океанариуму, проехала на запрещающий сигнал светофора и совершила наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть. В результате ДТП пострадали три пешехода, из них двое госпитализированы. Потерпевшим диагностированы сотрясение головного мозга, ушибы поясничных отделов позвоночника, переломы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, 46-летняя женщина-водитель получила права в 2003 году, автомобиль приобрела 14 февраля 2017 года. К административной ответственности за нарушение ПДД женщина не привлекалась.

Проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.