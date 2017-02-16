Ъ: бывшего депутата Госдумы Михеева объявили в розыск

Бывший депутат Госдумы Олег Михеев, который обвиняется в покушении на мошенничество, объявлен в федеральный розыск, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на руководителя пресс-службы Волгоградского облсуда Александра Чернова.

По данным издания, обвинительное заключение по уголовному делу Михеева было утверждено Генпрокуратурой, но в суд не поступило, поскольку сам фигурант исчез, так и не поставив под ним свою подпись.

"Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске", — цитирует газета слова Чернова.

Как отмечает издание, на официальном сайте регионального отделения "Справедливой России" по Волгоградской области сообщается, что партийцам удалось связаться с Михеевым, который сообщил: "Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно…".

По версии следствия, в 2007 году Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности у "Волгопромбанка" лично перед ним. В 2011 году он организовал направление в суд иска о взыскании с "Промсвязьбанк", как правопреемника "Волгопромбанк", денег в размере 2,1 миллиарда рублей. Но суд в удовлетворении исковых требований отказал, а задолженность признал мнимой.