Губернатор Краснодарского края обвинил застройщика в пожаре в многоэтажке

За пожар в многоэтажке Краснодара, произошедший в среду вечером, должен ответить застройщик и тот, кто узаконил строительство такого дома, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Шестиэтажный жилой дом на улице Прокофьева в Краснодаре загорелся в среду вечером, площадь пожара — около 1,5 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, один человек погиб; 480 человек было эвакуировано, 90 из них — дети. По данным краевых властей, пока потерпевшие не найдут себе временное жилье, их разместят в гостинице "Кавказ" и краснодарской школе №66. По информации администрации Краснодара, дом относится к категории самостроев. Он был введен в эксплуатацию в 2010 году по решению суда.

"Прокуратура уже назвала загоревшийся дом самостроем. Сейчас на месте работают следователи и полиция. Они установят, кто виноват в ЧП. Но если по совести, за эту беду должен ответить застройщик и тот, кто узаконил такой дом", — сообщил журналистам Кондратьев.

Всего на тушение пожара было привлечено 123 человека, 44 единицы техники, из них от МЧС 73 человека, 28 единиц техники.

По словам политика, работу спасателей усложнило то, что многие дома в Музыкальном микрорайоне стоят хаотично и сданы с нарушениями. Пожарным машинам оказалось крайне трудно проезжать к месту ЧП. "Ко всему прочему это по классификации МЧС так называемый безводный район. Там нет гидрантов, и воду пришлось подвозить в пожарных цистернах", — отметил Кондратьев.