В микрорайоне Краснодара после пожара в многоэтажном доме введён режим ЧС

В микрорайоне Краснодара, где загорелся шестиэтажный жилой дом, введён режим ЧС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Данное решение принял мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Глава Краснодара принял решение о введении режима ЧС локального уровня на территории Прикубанского внутригородского округа, где произошел пожар», —заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре при пожаре в многоэтажном жилом доме погиб один человек. Отмечается, что возгорание произошло на мансардном этаже.

Площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Также стало известно, что пожар в многоэтажном жилом доме в Краснодаре перекинулся на соседнее здание.