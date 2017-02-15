Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В микрорайоне Краснодара после пожара в многоэтажном доме введён режим ЧС
В микрорайоне Краснодара, где загорелся шестиэтажный жилой дом, введён режим ЧС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Данное решение принял мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Глава Краснодара принял решение о введении режима ЧС локального уровня на территории Прикубанского внутригородского округа, где произошел пожар», —заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре при пожаре в многоэтажном жилом доме погиб один человек. Отмечается, что возгорание произошло на мансардном этаже.
Площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.
Также стало известно, что пожар в многоэтажном жилом доме в Краснодаре перекинулся на соседнее здание.
Оставить комментарий