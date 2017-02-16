В Белоруссии сочли провокацией попытку российских радикалов сорвать брифинг ОБСЕ

В МИД Белоруссии назвали провокацией попытку срыва проходившего в Минске брифинга спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика. Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте.

Пр данным МИД республики, 15 февраля группа лиц с российскими паспортами и журналистскими удостоверениями попыталась сорвать пресс-конференцию Сайдика. «Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ», — рассказали в пресс-службе. Участники акции были выведены из зала, где проходил брифинг, сотрудниками МВД.

«Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию Минской переговорной площадки», — говорится в заявлении.

По сведениям информагентства ТАСС, в акции в Минске участвовала группа радикалов, представившихся членами незарегистрированной партии «Другая Россия». Четверо молодых людей разбросали листовки, скандируя: «Порошенко убийца, минские соглашения не работают». В результате Мартин Сайдик вынужден был покинуть зал, в котором проходило мероприятие, после чего радикалы также быстро удалились.

На странице «Другой России» в «ВКонтакте» сообщается, что один из участников акции Тимофей Ермаков задержан белорусской милицией. Он доставлен в Ленинское РУВД Минска.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.