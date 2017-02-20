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В Новосибирске водитель грузовика отказался пропустить скорую помощь
Следственное управление СК России по Новосибирской области проверяет информацию об отказе пропустить машину скорой помощи, сообщает местное издание "НГС Новости".
Основанием для проверки стала видеозапись, опубликованная на странице новосибирской службы эвакуации "АСТ-54" в соцсети "Вконтакте".
На кадрах видно, как скорая помощь не может проехать по двору из-за перегородившего дорогу грузовика. Его водитель, по словам очевидцев, уступить дорогу отказывался, несмотря на то, что в автомобиле медиков находился тяжелобольной пациент.
Отмечается, что уговоры продолжались около двадцати минут, пока не нашлись владельцы припаркованных рядом машин, которые помогли освободить проезд.
Обстоятельства инцидента выясняют следователи и областная полиция. Если сведения о нарушении подтвердятся, водителя грузовика ждет административное наказание, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
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