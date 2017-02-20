В Сети появилось видео нападения на брата Ким Чен Ына

На кадрах видно, как мужчина в светлых джинсах и пиджаке, предположительно, Ким Чен Нам, подходит к информационному табло, когда женщина в белом топе нападает на него сзади. Она держит его голову пару секунд, отпускает и скрывается в толпе. После этого мужчина подходит с сотрудникам службы безопасности и показывает им на свое лицо. Затем в сопровождении двух человек он отправился в медпункт.

Ким Чен Нам был убит 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Из столицы Малайзии он собирался вылететь в Макао к своей семье. По данным следствия, покушение совершили две женщины, им удалось скрыться с места преступления. Существует разные версии его убийства: брата корейского лидера могли ранить отравленными иглами, плеснуть в него токсичной жидкостью или провести по лицу смоченным в ядовитом веществе тампоном.