Нападение на брата Ким Чен Ына попало на видео

На кадрах видно, что девушка в белой футболке нападает на Ким Чен Нама сзади, она набрасывает что-то ему на голову и удерживает его. Издание уточняет, что ее сообщница в этот момент распылила токсичное вещество у лица мужчины. Девушка в белом держит мужнину за голову еще несколько секунд, отпускает и скрывается в толпе. После этого Ким Чен Нам подходит к сотрудникам аэропорта и показывает им на свое лицо.

Во вторник, 14 февраля, полиция Малайзии подтвердила, что в аэропорту Куала-Лумпура был убит Ким Чен Нам. Сообщалось, что брат лидера КНДР обратился к сотрудникам аэропорта за помощью. По его словам, неизвестный брызнул ему в лицо жидкостью, после чего скрылся.

Источники в южнокорейской разведке сообщали, что нападение на Ким Чен Нама могли совершить две женщины, имеющие отношение к северокорейским спецслужбам.

В рамках расследования задержаны уже четверо подозреваемых. Малайзийская полиция также разыскивает еще четырех человек, которые могут быть причастны к убийству.