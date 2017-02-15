Огонь с горящей многоэтажки в Краснодаре перекинулся на соседний дом

В Краснодаре пожар в многоэтажке перекинулся на соседний дом. Об этом заявил представитель ГУ МЧС по региону. Его слова передает РИА Новости

«По предварительной информации, огонь с горящей многоэтажки перекинулся на соседний дом», — заявил собеседник агентства.

Шестиэтажный жилой дом находится на улице Прокофьева. По данным агентства, пожар распространился на площади около полутора тысяч квадратных метров. Сотрудники экстренных служб города эвакуировали жителей горящего дома. В операции по тушению пожара принимают участие 123 человека и 44 единицы техники. На момент написания новости информация о погибших или пострадавших в результате пожара не поступала.

12 февраля в результате пожара в поселке Пригородное неподалеку от Краснодара погибли два человека – бабушка и внук. Четыре человека были госпитализированы с различной степени ожогами. По предварительной информации, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.