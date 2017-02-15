МВД Якутии проверяет информацию о пленении филиппинки полицейским

Руководство УМВД по Якутии организовало служебную проверку в связи с сообщениями СМИ о полицейском, который якобы насильно удерживал гражданку Филлиппин в квартире. Об этом сообщили в региональном УМВД, передает РИА "Новости".

"По размещенному на одном из информационных сайтов материалу, в котором фигурирует сотрудник МУ МВД России "Якутское", руководством МВД Якутии назначено проведение служебной проверки", - сказано в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В случае, если вина сотрудника полиции будет подтверждена, он будет уволен из органов внутренних дел, отметили в МВД.

По данным местных СМИ, филиппинка работала уборщицей помещений в одной из компаний в Якутии. Затем она ушла в другую фирму из-за того, что ей некоторое время не платили зарплату. Сообщается, что владелица компании и ее муж, который работает полицейским, силой вернули женщину обратно, а после этого избили ее и заперли в квартире. Гражданка Филиппин выпрыгнула в окно и убежала. В настоящее время она находится в больнице с травмами ноги и позвоночника.