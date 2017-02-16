Опубликовано видео наезда автоледи на пешеходов во Владивостоке

В сети появилось видео наезда автоледи на пешеходов на острове Русском во Владивостоке. Ролик опубликовали "Вести: Приморье" в своем канале на YouTube.

На кадрах видно, что женщина по какой-то причине вовремя не остановилась на пешеходном переходе. Судя по видео, автоледи задела четверых.

Ранее УМВД России по Приморскому краю сообщило детали происшествия. 46-летняя женщина, управляющая автомобилем Toyota Cami, проехала на красный свет.

Двое пострадавших были госпитализированы.