В Москве задержали одного из подозреваемых в нападении на инкассаторов

Задержан один из подозреваемых в нападении на инкассаторов на северо-востоке столицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

ЧП произошло во вторник утром в столичном районе Отрадное, на улице Римского-Корсакова. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что налетчики, напавшие на инкассаторов на севере Москвы, не смогли завладеть деньгами и ушли ни с чем.

"Во время проведения совместной спецоперации сотрудников Главного управления, столичной полиции и бойцов Росгрвардии, задержан один из подозреваемых в нападении на сотрудников инкассации на северо-востоке Москвы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе нападения на инкассаторов подозреваемый получил ранение, однако с места происшествия скрылся. Сейчас мужчина доставлен в медицинское учреждение.

"После оказания необходимой помощи следователи ГСУ СК РФ по городу Москве планируют приступить к проведению необходимых следственных действий. Личность и местонахождение третьего соучастника в настоящее время устанавливается", — сообщила Иванова.