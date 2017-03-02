На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин

Два человека пострадали при столкновении семи машин на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее сотрудники столичной Госавтоинспекции выдвинулись на место происшествия с целью проверить информацию о массовом ДТП на Люблинской улице.

"На Люблинской улице около 0.15 столкнулись семь машин. В результате ДТП пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего.