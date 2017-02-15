В Москве эвакуируют жилой дом из-за угрозы взрыва

На севере Москвы на Ленинградском шоссе эвакуируют жилой дом из-за угрозы минировании здания, сообщает Life

Неизвестный позвонил в оперативные службы и заявил о заложенном взрывном устройстве. После этого было принято решение экстренно эвакуировать жильцов.

На место происшествия уже выехали сотрудники полиции и МЧС.

На данный момент территория вокруг дома оцеплена. Проводится проверка.