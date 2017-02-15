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В Москве эвакуируют жилой дом из-за угрозы взрыва
Фото: flickr.com/Pavel Starikov
На севере Москвы на Ленинградском шоссе эвакуируют жилой дом из-за угрозы минировании здания, сообщает Life.
Неизвестный позвонил в оперативные службы и заявил о заложенном взрывном устройстве. После этого было принято решение экстренно эвакуировать жильцов.
На место происшествия уже выехали сотрудники полиции и МЧС.
На данный момент территория вокруг дома оцеплена. Проводится проверка.
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