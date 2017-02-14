Турецкий бизнесмен убил из ружья русскую жену и детей

Житель Антальи, 60-летний турецкий предприниматель убил свою жену-россиянку и двух детей-подростков. После совершения жестокого преступления мужчина покончил с собой.

Муаммар Гюль днем в собственном доме застрелил свою 37-летнюю жену Анну из помпового ружья. Затем он отравил своего 13-летнего сына и 15– летнюю дочь.

Совершив злодеяния, турок застрелился. Предположительно, мужчина находился в невменяемом состоянии.

Перед тем, как покончить с собой, Муаммар позвонил в полицию и сообщил о преступлении, передает турецкая газета Hurriyet. Тела четырех человек были отправлены в морг. Предстоит судебно-медицинская экспертиза. Расследование инцидента продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года жестокое убийство произошло в США. Кровавая драма разыгралась в городе Кроули (штат Техас). Там 17-летний Карл Эдвард Брюэр под действием марихуаны убил приемных родителей.

Полицейские нашли труп 60-летнего Троя Джина Брюэра, работавшего пилотом авиакомпании American Airlines, в спальне. А тело его 64-летней жены Мэри Шелдон Брюэр – в соседней комнате, в сумке, куда его спрятал убийца. Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной.

Еще одно ужасное убийство случилось недавно на Украине. Жительница города Ровно зарезала 37-летнего мужа и улетела на отдых в Египет. Предварительно она спрятала труп в полиэтиленовые мусорные пакеты. Об исчезновении мужчины на следующий день заявил его друг. Гражданка Украины объявлена в международный розыск.