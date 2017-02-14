В Австрии арестовали двойника Гитлера

В родном городе Адольфа Гитлера Браунау-ам-Инне в Австрии полицейские арестовали его 25-летнего двойника по обвинению в прославление нацизма, сообщает The Local.

Молодой человек, называющий себя Гаральдом Гитлером, переехал в город недавно. Ранее его видели в Вене и в Граце.

Сообщается, что двойник был задержан в своей квартире. Мужчина не оказывал сопротивления.

Представитель местной полиции заявил изданию, что это не розыгрыш или шутка. Он отметил, что молодой человек очень серьезно относился к своему образу.