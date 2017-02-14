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В Австрии арестовали двойника Гитлера
Фото: Servus TV
В родном городе Адольфа Гитлера Браунау-ам-Инне полиция арестовала его двойника, передает The Local.
25-летний гражданин Австрии был задержан в своей квартире, он не оказывал сопротивления.
Он был арестован за прославление нацистской идеологии.
Ранее сообщалось, что в последний раз двойника видели в книжном магазине, где он читал журналы о Второй мировой войне, также местные жители встречали его у дома, где родится Адольф Гитлер, и в баре, где мужчина представился как Харальд Гитлер.
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