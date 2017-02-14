В Карелии кот оставил без света более двух тысяч человек

В городе Сортавала (Республика Карелия) из-за кота оказались обесточены несколько поселков, детский сад и хлебозавод. Об этом сообщает на сайте Прионежской сетевой компании.

Инцидент произошел 13 февраля в 09:15 утра по московскому времени. Отмечается, что группа энергетиков выехала на место для выяснения причин произошедшего и устранения повреждения. Оказалось, что на одну из подстанций проник кот и вызвал короткое замыкание. Животное погибло.

По информации ТАСС, в результате случившегося без света остались более двух тысяч человек. «Повреждение наши специалисты устранили в течение нескольких минут, уже в 10:03 электроэнергия была подана жителям города и на социально-значимые объекты», — рассказали в компании.

В апреле 2016 года стало известно, что из зоопарка японского города Сендай сбежал шимпанзе по кличке Чача. Забравшись на столб линии электропередачи, он начал прыгать по проводам. Для поимки зверя привлекли 10 спасателей.