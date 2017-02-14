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При нападении на инкассаторов в Москве погиб человек
В Москве совершено нападение на группу инкассаторов службы спецсвязи в Москве. Погиб один человек, двое ранены, сообщает Life.
Пострадавшие получили огнестрельные ранения.
По данным источника "Интерфакса", нападение на инкассаторов произошло по адресу улица Римского-Корсакова, 8.
"Коммерсант" сообщает, что между преступниками и инкассаторами «Почты России» произошла перестрелка, в результате которой застрелили одного из бандитов, однако был ранен сотрудник инкассации.
Подробности уточняются.
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