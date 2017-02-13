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В Минпромторге раскрыли причину отравления "Боярышником"
Трагедия с массовым отравлением настойкой «Боярышник» произошла в связи с тем, что легальный алкоголь стал недоступен широким слоям населения. С таким заявлением выступили в Минпромторге. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что случилось с отравлением «Боярышником» в Иркутской области в декабре 2016 года, мы все помним. Это следствие того, что легальный алкоголь стал недоступен широким слоям населения как по цене, так и по территориальной доступности», — говорится в заявлении ведомства.
Как говорится в сообщении Минпромторга, порядка 50-70% рынка крепкого алкоголя в России находится на сегодняшний день в нелегальном сегменте. По данным ведомства, порядка 30% розничных точек реализуют алкоголь нелегально. В декабре 2016 года в Иркутске от отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт, погибли 76 человек, всего пострадали 120 человек. 13 февраля глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о необходимости жесткого контроля за оборотом метилового спирта.
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