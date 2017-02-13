В Минпромторге раскрыли причину отравления "Боярышником"

Трагедия с массовым отравлением настойкой «Боярышник» произошла в связи с тем, что легальный алкоголь стал недоступен широким слоям населения. С таким заявлением выступили в Минпромторге . Об этом сообщает РИА Новости

«Что случилось с отравлением «Боярышником» в Иркутской области в декабре 2016 года, мы все помним. Это следствие того, что легальный алкоголь стал недоступен широким слоям населения как по цене, так и по территориальной доступности», — говорится в заявлении ведомства.