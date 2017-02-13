СК рассказал подробности о домогательствах к фельдшеру "скорой" в Саратове

Екатерина Пирская. Двое из пяти мужчин, находившихся в квартире в Саратове, где было совершено домогательство к фельдшеру "скорой", проходят по делу в качестве свидетелей, сообщила РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя регионального управления СК РФ

Ранее сообщалось, что в Саратове днем 11 февраля в "скорую" поступил вызов якобы к больному, у которого случился гипертонический криз. По версии следствия, приехавшая на вызов 27-летняя фельдшер зашла в квартиру, в которой находились пятеро мужчин, за ней закрыли за ней дверь, после чего от медика потребовали снять с себя одежду. Девушка закрылась в ванной и вызвала полицию, в то время как мужчины пытались выломать дверь. Трое фигурантов дела взяты под стражу.

"По версии следствия, в квартире, куда была вызвана "скорая", находились пятеро мужчин, однако двое из них не принимали участия в нападении и проходят по делу в статусе свидетелей", — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, арестованным предъявлено обвинение по статьям "незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "покушение на изнасилование группой лиц по предварительному сговору". Им грозит до 10 лет лишения свободы.