Суд отобрал у депутата Митрофанова квартиру за 88 млн рублей

"Юникредит банк" через суд отобрал квартиру на Патриарших прудах стоимостью 88 млн рублей у депутата Алексея Митрофанова , который обвиняется в вымогательстве 200 тысяч долларов. Также суд постановил о взыскании долга по просроченной ипотеке в 79 млн рублей с его жены, сообщает Life

Ответчиками по иску банка выступали Алексей Митрофанов вместе со своей 56-летней женой Мариной Лиллевяли и 86-летней матерью Зоей Митрофановой.

«Был заключен кредитный договор, выдан ипотечный кредит на 88 млн рублей. Лиллевяли М.Н. взяла этот кредит под покупку недвижимости, и квартира оказалась в ее собственности, а Митрофановы выступали поручителями», - рассказала пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ольга Мышелова

Они выплатили только 7 млн рублей. Но заёмщики не могли вовремя гасить платежи по ипотеке, поэтому пошли просрочки.

В 2014 году Следственный комитет возбудил уголовное дело на депутата Алексея Митрофанова, которого заподозрили в вымогательстве 200 тысяч долларов у московского строителя Вячеслава Жарова.

В апреле 2016 года «Юникредит банк» подал иск в Хамовнический суд. Банк требовал взыскать 81 млн рублей.