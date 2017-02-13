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Более 160 спасателей начали поиск пропавшего вертолёта Robinson R-66
Более 160 спасателей из Сибири начали поиски пропавшего на Алтае вертолёта Robinson R-66.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.
«Более 160 спасателей утром в понедельник (13 февраля. — RT) приступили к поиску вертолёта, 68 человек находятся в населённом пункте Яйлю и ждут вертолёт, который перебросит их на мыс Кокши», — сказано в сообщении.
Отмечается, что другие группы спасателей будут формироваться в течение дня.
Вертолёт потерпел крушение в районе озера Телецкое. На его борту, по предварительным данным, находились пять человек.
Ранее был опубликован список находившихся на борту пропавшего вертолёта.
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