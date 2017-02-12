В упавшем вертолете были дети и бывший высокий чин, выживший при другом крушении

На борту рухнувшего в Телецкое озеро вертолета "Робинсон" находился бывший вице-премьер Алтая Анатолий Банных и двое его детей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Отмечается, что в 2009 году Банных был в числе пассажиров вертолета Ми-8, упавшего у горы Черной на Алтае во время незаконной охоты на архара. Банных и еще три человека выжили, семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин , погибли.

Кроме того, по данным правоохранительных органов , вертолет может находиться на глубине 280 метров. При этом очевидцы аварии отмечают, в месте, куда упал самолет, открытая вода, и она не замерзает.

Свидетелями происшествия стали сотрудники Алтайского биосферного заповедника. Они видели, как погасли бортовые огни вертолета, и сообщили об инциденте в экстренные службы, рассказал глава администрации района Владислав Рябченко. По его словам, 13 февраля на место ЧП прибудут специалисты из Барнаула.

По предварительным данным, вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек, потерпел крушение в 40 километрах от населенного Артыбаш в акватории Телецкого озера. В экстренных службах региона рассказали, что вертолет принадлежит авиакомпании "Алтайавиа" и совершал экскурсионный полет, передает ТАСС.

На данный момент рассматриваются три версии крушения — плохая погода, ошибка экипажа и технеисправность.