На Алтае разбился экскурсионный вертолет

Спасательные службы на Алтае проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета Robinson в акватории Телецкого озера. На борту по предварительным данным находились пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Информация о возможном падении вертолета авиакомпании «Алтайавиа» поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели»,— рассказал собеседник агентства.

По словам источника, вертолет рухнул в воду на взлете.

«Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в районе Телецкого озера сложные метеоусловия. Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек.