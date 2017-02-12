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На Алтае разбился экскурсионный вертолет
Спасательные службы на Алтае проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета Robinson в акватории Телецкого озера. На борту по предварительным данным находились пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Информация о возможном падении вертолета авиакомпании «Алтайавиа» поступила в спасательные службы от очевидца. К месту предполагаемого падения направлены спасатели»,— рассказал собеседник агентства.
По словам источника, вертолет рухнул в воду на взлете.
«Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в районе Телецкого озера сложные метеоусловия. Вертолет выполнял экскурсионный полет, на борту находилось пять человек.
Проводится доследственная проверка, сообщила сегодня пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Следователи готовы выехать к месту возможного крушения вертолета на Алтае.
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