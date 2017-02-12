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СМИ: в Бельгии в павильоне для гонок почти 70 человек отравились газом
Фото: © Flickr/ ➨ Redvers
По меньшей мере 67 человек в Бельгии отравились угарным газом в павильоне, где проходили гонки на картингах, сообщает газета Soir.
Инцидент произошел в "картинг-центре" в городе Вавр в центральной части страны. Причиной отравления людей стала поломка в системе вентиляции из-за чего люди стали вдыхать выхлопные газы от гоночных авто.
"У пяти человек тяжелое отравление, у 12 средней тяжести, и у 50 человек легкое отравление", — говорится в сообщении издания со ссылкой на местные власти. Отмечается, что пострадавшие были направлены в различные больницы, включая медучреждение Брюсселя.
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