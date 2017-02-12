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Женщина скончалась при экстренной посадке самолета в Ростове-на-Дону
Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, которая впоследствии скончалась, передает телеканал «360».
Самолет следовал из Москвы в Симферополь, однако во время полета одной из пассажирок стало плохо. Экипаж принял решение посадить судно в ближайшем аэропорту, которым оказался Ростов-на-Дону.
Тем не менее во время приземления пенсионерка скончалась.
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