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Женщина скончалась при экстренной посадке самолета в Ростове-на-Дону

Женщина скончалась при экстренной посадке самолета в РФ
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Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия одной из пассажирок, которая впоследствии скончалась, передает телеканал «360».
Самолет следовал из Москвы в Симферополь, однако во время полета одной из пассажирок стало плохо. Экипаж принял решение посадить судно в ближайшем аэропорту, которым оказался Ростов-на-Дону.
Тем не менее во время приземления пенсионерка скончалась.
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