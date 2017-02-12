СК возбудил дело по факту нападения на фельдшера скорой в Саратове

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Саратове. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Следственного управления СК России по Саратовской области Екатерина Пирская.

"Возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы") и по статье 131 УК РФ ("Попытка изнасилования")", - сказала Пирская.

Уже создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемых.