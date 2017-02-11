Пятеро мужчин напали на приехавшую на вызов девушку-фельдшера в Саратове

В Саратове пятеро мужчин напали на приехавшую на вызов фельдшера скорой помощи. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального Минздрава Александр Колоколов.

Инцидент произошел днем в субботу, 11 февраля. На станцию скорой помощи поступил вызов к пациенту с гипертоническим кризом. «На место выехала бригада, в квартиру поднялась 27-летняя фельдшер. Как только она зашла в квартиру, за ней закрыли дверь и напали пятеро мужчин», — рассказал собеседник издания.

Фельдшеру удалось вырваться и закрыться в ванной. Оттуда она по мобильному телефону позвонила в полицию. Пока наряд ехал на место происшествия, нападавшие пытались выбить дверь. Полицейские задержали двоих мужчин. По факту произошедшего проводится проверка. С фельдшером работают психологи.

В ноябре 2016 года житель Ижевска, страдающий от галлюцинаций на фоне употребления алкоголя, напал на прибывших ему на помощь сотрудников скорой помощи. Мужчина ударил врача ножом по шее, когда тот вошел в квартиру . Раненый медик вместе с фельдшером смогли повалить напавшего и отобрать у него оружие.