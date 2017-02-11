В Бурятии группа туристов попала под лавину

Незарегистрированная группа туристов из шести человек попала под сход лавины на горе «Броненосец» Тункинского района Бурятии, пострадал один из туристов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. «В 20.20 (15.20 мск) поступило сообщение о том, что группа туристов при восхождении на гору «Броненосец» попала под сход снежной массы», - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Бурятии.

Отмечается, что пострадал один из туристов. Сейчас вся группа находится в палаточном лагере. О произошедшем сообщил один из родственников туристов. К месту выехали спасатели, однако расстояние от поселка Кырен, где дислоцирован поисково-спасательный отряд, до места схода лавины - более 160 километров, поэтому спасатели прибудут поздно ночью.