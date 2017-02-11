У метро «Рижская» в Москве произошла массовая драка

Массовая драка произошла в Москве, возле станции метро "Рижская". Об инциденте сообщили свидетели, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД

Полиция начала проверку. По предварительным данным, в побоище на проспекте Мира участвовали 10 человек

Силовики уточнили, что очевидец события, позвонивший в полицию, рассказал о 3 пострадавших. Однако телефонограммы из больниц и данные о вызовах Скорой на место происшествия пока не поступали