В Голливуде остановлено движение поездов метро

Движение поездов на одной из линий голливудского метро приостановлено из-за подозрительного предмета на рельсах, сообщает телеканал KTLA.

По данным телеканала, полиция обнаружила подозрительный предмет на рельсах на станции метро Highland, расположенной на "красной ветке". Как сообщается, власти получили сообщение о нем около 16.20 (03.20 мск). Представители метро предупредили пассажиров, что в результате инцидента движение на данном участке было приостановлено.

"Красная линия: нет сообщения между станциями Universal/Studio City-Hollywood/Vine. Организовано движение автобусов-шаттлов", — написала пресс-служба метро в микроблоге Twitter.

RED LINE: No train service btwn Univeral/Studio City-Hollywood/Vine. Bus shuttles currently in service. pic.twitter.com/ri58uz8GQD

— Metro (@metrolosangeles) 11 февраля 2017 г.

По информации KTLA, сейчас на месте случившегося работает бригада саперов.