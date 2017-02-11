В Анголе жертвами давки на футбольном стадионе стали 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли, десятки ранены в результате давки на футбольном стадионе в Анголе, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу местной больницы.

"Люди умерли от удушья в результате давления (со стороны толпы — ред.). Некоторым людям пришлось идти по другим. Всего пострадали 76 человек, из которых 17 погибли", — цитирует агентство слова главы местной больницы Эрнесто Луиса.

По словам Луиса, давка произошла на стадионе в городе Уиге, расположенном на севере страны. Ее спровоцировали фанаты, которые штурмовали ворота стадиона, чтобы попасть на матч между двумя местными командами.