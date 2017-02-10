МВД РФ ликвидировало крупный наркосиндикат с ежегодным оборотом в 2 млрд рублей

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ФСБ ликвидировало крупный наркосиндикат, производивший до полутонны синтетических наркотиков в неделю.

Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, спецоперация в отношении международного наркосиндиката "ХимПром" прошла сразу в 10 регионах России. "Его годовой оборот составлял более 2 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являются гражданами Украины, изъято более 4 тонн синтетических наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров.

Участники ликвидированного наркосиндиката "ХимПром" занимались вербовкой людей в Киеве.

"В 2015 году лицами, находящимися на Украине, для организации сбыта наркотических средств на территории России организован интернет-магазин "ХимПром", который размещал информацию о видах, ценах и способах приобретения наркотиков. Для вербовки участников наркогруппировки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России. Вербовочные пункты располагались в Киеве", - сказала она.