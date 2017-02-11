Полиция не считает поджог в метро Гонконга террористической атакой

Мужчина, поджегший в пятницу в метро Гонконга бутылку с зажигательной смесью, не преследовал цели совершить теракт. Об этом сообщили в субботу в полиции.

По предварительным данным расследования, "инцидент в метро Гонконга не был террористической атакой" и злоумышленник устроил поджог "по личным мотивам".

Стражи порядка задержали 60-летнего мужчину по фамилии Чэн. "Он действовал в одиночку, и речь не идет о преступлении в составе организованной группы", - отметили в правоохранительных органах

Специалисты проверяют психическое состояние преступника, который сам госпитализирован с ожогами, и предполагают, что у него были семейные проблемы. Известно, что подозреваемый, который женат и имеет двоих детей, ранее задерживался за незначительные правонарушения, такие как незаконное участие в азартных играх.

Инцидент произошел в вечерний час пик, когда поезд подъезжал к оживленной станции "Чим Ша Цуй" на полуострове Коулун. Предположительно, мужчина облил себя горючей жидкостью или пытался зажечь и бросить в вагон "коктейль Молотова".

В результате пожара пострадали 18 человек - семеро мужчин и 11 женщин в возрасте от 15 до 60 лет. Состояние двух из них расценивается врачами как критическое, еще шестерых - как тяжелое.