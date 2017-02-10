Под Курском врач случайно повредил артерию пациентке, женщина скончалась

Следователи в Курской области возбудили уголовное дело в связи с происшествием в местной больнице – по мнению следствия, врач во время операции случайно повредил артерию пациентки, вследствие чего она вскоре скончалась, сообщило СУ СКР по региону в пятницу.

По версии следствия, утром 12 декабря 2016 года в хирургическое отделение Железногорской городской больницы №2 была планово госпитализирована 22-летняя местная жительница с диагнозом "желчнокаменная болезнь, хронический холецистит". Женщине назначили операцию.

"Через несколько часов при проведении указанной плановой операции вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей пациентке было причинено ранение левой подвздошной артерии", — говорится в сообщении. У женщины остановилось сердце, но ее реанимировали.

"После операции потерпевшая находилась без сознания, и 19 декабря 2016 года по настоянию ее родителей была переведена в Москву в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна ФМБА России, где, несмотря на проводимое лечение, 23 января 2017 года скончалась", — уточняет следствие.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В рамках следствия также будут проведены необходимые экспертизы, в том числе и судебно-медицинская.