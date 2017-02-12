В Салониках эвакуируют 72 тысячи человек из-за найденной авиабомбы

В Салониках в воскресенье эвакуируют 72 тысячи человек, чтобы провести операцию по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны, найденной 4 февраля.

Это крупнейшая эвакуация населения в мирное время в Греции. Операция обойдется властям района в 9,5 тысячи евро. Предстоящая операция вызвала беспокойство у местных жителей. Как сообщил мэр района, на 10 телефонных линий местной управы поступило 3,5 тысячи звонков.

Бомба весом 250 килограммов была найдена неделю назад во время земляных работ на автозаправочной станции в районе Корделио. Тогда в целях безопасности эвакуировали около 300 человек из соседних домов, откачали все топливо из подземных цистерн АЗС и заполнили их водой, чтобы не было испарений бензина. Но затем операцию решили перенести, чтобы принять дополнительные меры безопасности.

Бомба находится на глубине пять метров. Военные соорудили заграждение из мешков с песком вокруг котлована с бомбой. В воскресенье взрывотехники постараются на месте удалить взрывной механизм, а затем опасную находку вывезут на полигон и уничтожат.

С 7 утра (8 мск) начнется эвакуация жителей домов в радиусе 1,9 километра от места находки. Жителей вывезут на автобусах в оборудованные для временного размещения места.

Эвакуируют и беженцев из лагеря Softex, сообщило министерство миграционной политики.

"На автобусах их перевезут в центр города. По просьбе беженцев и мигрантов им организуют экскурсию в археологический музей", — говорится в сообщении.

К 10 утра планируется завершить эвакуацию, а через час приступить к обезвреживанию бомбы. Взрывотехник в специальной защитной одежде спустится в котлован и с помощью троих коллег начнет извлекать детонатор. После этого начнут выкапывать бомбу. Краном ее поднимут из котлована, на армейском автомобиле вывезут на полигон, где подорвут.

Завершить всю операцию планируется за шесть-восемь часов.

Движение на дорогах во время вывоза боеприпаса будет перекрыто.

В оцеплении будут находиться около тысячи полицейских и несколько сот добровольцев. Будет перекрыто газоснабжение в районе, где находится бомба.

Найденная авиационная бомба не разорвалась во время бомбардировок англичанами этого района Салоник 5 декабря 1943 года, сообщает Афинское агентство новостей. В 1997 году в районе Корделио была найдена и обезврежена 200-килограммовая авиабомба, и, возможно, что в земле находится еще много неразорвавшихся бомб, считают специалисты.

Агентство напоминает также, что английская авиация с 1943 года начала бомбить немецкие объекты в порту и на железнодорожном вокзале города Салоники. Однако бомбы на Корделио вечером 5 декабря 1943 года были сброшены "по ошибке", а итогом массированных бомбежек стала гибель 500 мирных жителей.

Однако эта бомбежка была не единственным преступлением союзников в Греции – 11 января 1944 года во время бомбардировки порта Пирей в Аттике погибли около 700 мирных жителей.