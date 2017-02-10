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Худрук "Ленкома" назвал причину езды директора театра по тротуару
Художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров заявил, что директор театра Марк Варшавера, который заехал на тротуар в центре Москвы, не нарушал закон и вынужден был это сделать. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Дело в том, что у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот, поэтому когда возвращается театр из гастролей и надо разгружать декорации, или приезжает на съемку телевидение, то эти машины вынуждены заезжать на тротуар", - сказал худрук.
Захаров отметил, что Варшавер пытался это объяснить молодому человеку, который встал перед автомобилем и начал снимать.
"Он не захотел слушать объяснений, а пригрозил, что сообщит о нарушениях в высшие органы", - отметил худрук.
Захаров отметил, что в случае возникновения претензий "отвечать будет не Варшавер, а все, кто вынужден пользоваться" таким путем передвижения у театра.
Ранее сообщалось, что директор театра "Ленком" Марк Варшавер заявил, что его машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру.
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