Суд назначил штраф в 10 тыс. рублей Маре Багдасарян за неуплату других штрафов

Мировой суд столичного участка 353 района Аэропорт, рассмотрев первое из 54 административных дел в отношении Мары Багдасарян - участницы нашумевшей уличной гонки на Gelandewagen, не выплачивающей штрафы за нарушения ПДД, назначил ей очередной штраф в 10 тысяч рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Багдасарян виновной в нарушении ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок") и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", - огласил решение судья.

Согласно материалам дела, озвученным в суде, 25 июля 2016 года Багдасарян совершила повторное правонарушение по ч. 7 ст. 12.9 КоАП ("Превышение установленной скорости движения"), однако штраф за него в размере 5 тысяч рублей вовремя не оплатила. Как стало известно в суде, штраф был оплачен только 9 января.

На судебное заседание Багдасарян и ее представители не явились. Ей вменяют совершение правонарушений за неуплату в срок административных штрафов, которых в производстве мирового суда уже более пятидесяти. В связи с тем, что в суд поступило еще 22 административных дела о невыплаченных ею штрафах, график рассматриваемых дел сдвинулся на неделю. "Заключительное заседание по Багдасарян судья мирового участка назначила на 14 марта", - уточнил ТАСС пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко

21 марта Савеловский суд также рассмотрит иск прокуратуры о лишении скандальной нарушительницы правил дорожного движения водительских прав.

В декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января суд вновь отправил ее под административный арест за прогулы обязательных работ.