Скончался поддержавший проверку диссертации Мединского профессор МГУ

По данным «Газеты.ру» , ученый скончался сразу после заседания диссертационного совета, на котором обсуждалась диссертация министра культуры РФ Владимира Мединского . Источник издания на историческом факультете рассказал, что профессор «пришел домой, зашел в свою комнату и умер».

На заседании диссовета Ерофеев голосовал против резолюции об отказе в рассмотрении диссертации Мединского.

Седьмого февраля стало известно, что диссертационный совет по истории на базе исторического факультета МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского. Претензии к научной работе министра появились в апреле прошлого года. В сентябре эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий рассказал, что он подал заявление в Минобрнауки о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук из-за плагиата в его работе. Заявление было подписано Бабицким и двумя историками. После этого министр образования Ольга Васильева пообещала «яркий научный исторический спор» по поводу работы Мединского.

Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» в июне 2011 года. В конце декабря того же года ему присвоили ученую степень.