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Скончался поддержавший проверку диссертации Мединского профессор МГУ
Фото: hist.msu.ru
В Москве умер доктор исторических наук, профессор МГУ Николай Ерофеев. Об этом сообщается на сайте исторического факультета МГУ.
По данным «Газеты.ру», ученый скончался сразу после заседания диссертационного совета, на котором обсуждалась диссертация министра культуры РФ Владимира Мединского. Источник издания на историческом факультете рассказал, что профессор «пришел домой, зашел в свою комнату и умер».
На заседании диссовета Ерофеев голосовал против резолюции об отказе в рассмотрении диссертации Мединского.
Седьмого февраля стало известно, что диссертационный совет по истории на базе исторического факультета МГУ отказался рассматривать диссертацию Мединского. Претензии к научной работе министра появились в апреле прошлого года. В сентябре эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий рассказал, что он подал заявление в Минобрнауки о лишении Мединского ученой степени доктора исторических наук из-за плагиата в его работе. Заявление было подписано Бабицким и двумя историками. После этого министр образования Ольга Васильева пообещала «яркий научный исторический спор» по поводу работы Мединского.
Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» в июне 2011 года. В конце декабря того же года ему присвоили ученую степень.
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