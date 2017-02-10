Опубликованы фото выкатившегося за пределы полосы Ту-22М3

социальных сетях опубликованы фотографии выкатившегося за пределы полосы аэродрома в Братске бомбардировщика Ту-22М3.

Как рассказал изданию «Лента.ру» источник в военном ведомстве, нештатная посадка произошла в Братске. Жертв и разрушений нет. По предварительной причине, во время учений самолет выехал за пределы полосы из-за неблагоприятных метеоусловий.

Номера бомбардировщика на фотографиях не просматриваются. Но под кабиной виден значок в виде российского триколора. Ранее такие знаки фиксировались на нескольких фотографиях Ту-22М3 (например, RF-95955 или RF-94144).

С 7 февраля в ВКС России проходит внезапная проверка боеготовности. Всего к проверке привлекаются порядка 45 тысяч личного состава Вооруженных Сил и около 1700 единиц вооружения и военной техники.